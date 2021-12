Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs?

Kehl (ots)

Nach einem Unfall in der Hauptstraße am Donnerstagnachmittag haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen gegen einen 16-Jährigen aufgenommen. Gegen 14:45 Uhr soll der Jugendliche mit einem offenbar nicht versicherten Motorroller im Tempo-30-Bereich auf Höhe der Straße "Am Storchennest" ein ziviles Fahrzeug des kommunalen Ordnungsdienstes mit überhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Nach Passieren des Autos soll der Jugendliche nach Hinten geblickt, in der Folge den Randstein touchiert haben und zu Fall gekommen sein. Glücklicherweise unverletzt überstand er den Sturz. Weil der 16-Jährige nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist und diese augenscheinlich für das Zweirad nicht ausreichend ist, sieht er nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. Der Roller wurde zur Überprüfung sichergestellt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell