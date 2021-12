Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Sperrung nach Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Nach einem Unfall auf der A5 in Richtung Norden kommt es derzeit zu Behinderungen und einem aktuell rund 7 Kilometer langen Stau. Gegen 12:40 Uhr war wenige Meter vor der Tank- und Rastanlage Bühl ein Ford aus noch nicht geklärten Gründen beim Wechsel des Fahrstreifens auf einen dort fahrenden Lkw aufgefahren. In der Folge kam es zur Kollision mit einem weiteren Lastwagen und der Beschädigung eines anderen Lkw durch Überfahren von Trümmerteilen. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den offenbar leichtverletzten Autofahrer in eine Klinik. Derzeit sind Bergungsdienste mit der Räumung der Unfallstelle beschäftigt, weshalb der linke und mittlere Fahrstreifen derzeit gesperrt sind.



