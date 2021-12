Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Von der Fahrbahn abgekommen, Zeugen gesucht

Durmersheim (ots)

Ein Unfall auf der L608 beschäftigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Mazda-Fahrer zwischen 23 Uhr und 23:50 Uhr Richtung Durmersheim fahrend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Im Anschluss geriet er ins Schleudern und fuhr wieder über die Straße nach rechts in einen Grünsteifen, wo der Mazda anschließend vermutlich mit einem Zaun kollidierte. Nach dem Unfall entfernte sich der zunächst unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Ermittlungen der Beamten vor Ort konnte ein möglicher Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Der 38-Jährige konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Bei der anschließenden Überprüfung ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung des Mannes. Ein durchgeführter Alkoholtest vor Ort bestätigte mit rund einem Promille diesen Verdacht. Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei den Ermittlern des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer: 07222 761 120 zu melden.

