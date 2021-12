Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Ursache eine Brandes bleibt unklar, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Nach einem Brand in der Mühlenstraße sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach der Brandursache und möglichen Zeugen. Gegen 17:50 Uhr wurde den Rettungsleitstellen ein Brand im Dachbereich eines dortigen Anwesens gemeldet. Wie sich jedoch schnell herausstellte brannte in zwei Meter Abstand zueinander Laub in der Dachrinne, was die Wehrleute aus Haslach und Hausach mühelos unter Kontrolle brachten. Zeugen, die Hinweise zur unklaren Brandentstehung geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 an die Beamten des Polizeireviers Haslach.

