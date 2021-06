Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche - Gerhart-Hauptmann Straße und Thomas-Mann Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Montag (20.06. - 21.06.) sind bislang unbekannte Täter in zwei Häuser an der Gerhart-Hauptmann Straße und der Thomas-Mann Straße eingebrochen.

An der Thomas-Mann Straße gelangten Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise in ein Wohnhaus. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie ein Pocketbike von der Terrasse. An Gerhart-Hauptmann Straße montierten Einbrecher Rohre aus einem leerstehenden Haus ab. Ein Zusammenhang zwischen den Taten in den benachbarten Straßen gibt ist wahrscheinlich. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

