Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - 15-Jährige angefahren

Am Dienstag hat in Geislingen ein Auto eine Jugendliche auf dem Überweg erfasst.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr bog eine 20-Jährige mit ihrem Nissan von der Karlstraße nach links in die Eberhardtstraße ein. Dabei übersah sie wohl die Fußgängerin. Die 15-Jährige war gerade im Begriff, die Eberhardtstraße an der Ampel zum Wilhelmsplatz zu überqueren. Durch den Zusammenstoß wurde die Jugendliche leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug auf etwa 1.000 Euro. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige zu.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

