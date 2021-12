Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Löscheinsatz

Bietigheim (ots)

Am Nachmittag waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in der Hertzstraße im Einsatz, nachdem es dort gegen 14:20 Uhr zu einem Brandausbruch gekommen war. Offenbar griff dabei ein in einer Mülltonne entstandener Brand auf ein Gebäude über. Das Feuer wird derzeit von Einsatzkräften der Feuerwehr bekämpft. Nach derzeitigem Sachstand wurden keine Personen verletzt.

