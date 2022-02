Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisiert mit Pkw gegen Straßenbaum

Gütersloh (ots)

Rietberg (TP) - Am frühen Samstagmorgen, 05.02.2022, ereignete sich auf dem Torfweg, in Höhe des Schulzentrums, ein Alleinunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Rietberger mit seinem Pkw Daimler, gegen 04:10 Uhr, den Torfweg in Fahrtrichtung Westerwieher Straße. Hier kam er dann, kurz hinter der Einmündung An den Teichwiesen, aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Das Fahrzeug wurde infolge der Kollision stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt werden. Da aus dem Motorraum des verunfallten Pkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr Rietberg diese fachgerecht aufnehmen und entsorgen. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem alleine im Fahrzeug befindlichen Rietberger Atemalkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde daraufhin eine angeordnete Blutprobe in einem nahegelegenen Krankenhaus entnommen, sein Führerschein durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der am Straßenbaum und am beteiligten Fahrzeug entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 8000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher wurde durch die Kollision mit dem Straßenbaum derart verletzt, dass zunächst eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich war. Mögliche Unfallzeugen melden sich bitte unter 05241 8690 bei der Polizei Gütersloh.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell