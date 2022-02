Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrerinnen schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Mittwochvormittag (02.02., 09.30 Uhr) ereignete sich auf der Paderborner Straße in Höhe der Bergstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei Autofahrerinnen schwere Verletzungen erlitten.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr beide Autofahrerinnen hintereinander die Paderborner Straße aus Verl kommend in Richtung Kaunitz. Die 20-jährige Fahrerin eines Opels aus Gütersloh beabsichtigte von der Paderborner Straße nach links auf die Bergstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der dahinter fahrenden 46-jährigen Fahrerin eines VW Golfs aus Rietberg, welche mit ihrem Fahrzeug auf den Opel Astra auffuhr. Beide Autofahrerinnen erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 8000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell