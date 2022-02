Polizei Gütersloh

POL-GT: Katalysatoren Diebstähle - Drei Tatverdächtige identifiziert

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Mittwochvormittag (02.02., 11.20 Uhr) meldete ein Zeuge drei verdächtige Personen auf dem Parkplatz einer Berufsschule an der Straße Am Sandberg, welche augenscheinlich Katalysatoren an geparkten Pkw demontierten.

Der Zeuge blieb in Kontakt mit der Polizei, bis die Einsatzkräfte am Parkplatz eingetroffen waren. Die Beamten stellten drei bulgarische Staatsangehörige (25, 26 und 42 Jahre alt) mit Wohnsitz in Dortmund fest. Die zwei Männer und eine Frau hatten zuvor an zwei geparkten Fahrzeugen die jeweiligen Katalysatoren mit einer Flex demontiert und bereits in den Kofferraum eines Fords mit Osnabrücker amtlichen Kennzeichen (OS) geladen. Zudem stellten die Beamten neben diversen Werkzeugen und Wagenhebern auch einen dritten im Kofferraum befindlichen Katalysator sicher.

Gegen die Diebe wurde ein Strafverfahren wegen des bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet. Das Trio wurde zunächst vorläufig festgenommen. Nach Vernehmungen durch die Kriminalpolizei sowie erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die Drei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld aufgrund fehlender Haftgründe aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

