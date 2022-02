Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Gütersloh (HL) - Am gestrigen Abend, 02.02.2022, kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Hans-Böckler-Straße in Gütersloh, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Zuvor hatte ein 52-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem Mercedes Benz die Hans-Böckler-Straße, aus Richtung B 61, in Richtung Kiebitzstraße befahren. Zeugenaussagen nach, sei er mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren. In Höhe der Unfallstelle kollidierte der Pkw des 52-jährigen mit einer dortigen Verkehrsinsel auf der Fahrbahn.

Das Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf gegen einen Baum und Zaun geschleudert und stark beschädigt. Beide Insassen konnten nicht selbstständig das Fahreug verlassen und mussten durch alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden die Fahrzeuginsassen, der 52-jährige, sowie seine 37-jährige Beifahrerin aus Rheda-Wiedenbrück, in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Lebensgefahr bestand für die Verletzten nicht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 7.500 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Da es vor Ort Hinweise gab, dass der 52-jährige Fahrzeugführer vor dem Unfall Alkohol getrunken hatte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

