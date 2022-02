Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Produktionshalle an der Daimlerstraße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag (31.01., 23.15 Uhr - 01.02., 06.45 Uhr) gewaltsam Zutritt in eine Produktionshalle für Werkzeug- und Maschinentechnik an der Daimlerstraße im Ortsteil Kaunitz verschafft.

Durch Einschlagen eines Glaseinsatzes einer seitlichen Gebäudetür gelangten die Einbrecher in die Fertigungshalle und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge diverse Metallblöcke. Zudem nutzten die Täter für den Abtransport des Diebesguts möglicherweise den Wendehammer des Kapellenwegs.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich des Tatorts oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell