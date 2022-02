Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkstattbrand am Ostring

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Dienstagmorgen (01.02., 09.50 Uhr) zum Brand in einer Werkstatt am Ostring im Ortsteil Wiedenbrück gerufen.

Die Löschzüge aus Rheda und Wiedenbrück konnten den Brand mit starker Rauchentwicklung in der Folge kontrollieren und löschen. Personen wurden nicht verletzt. Zur genauen Brandentstehung wurden anschließend Ermittlungen durch Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh eingeleitet, die zurzeit andauern. Der bisherigen Einschätzung nach entstand Sach- und Gebäudeschaden von geschätzten mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell