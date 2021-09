Polizei Dortmund

POL-DO: Folgemeldung: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen an jüdischer Einrichtung in Hagen abgeschlossen

Wie bereits mit einer Pressemitteilung berichtet, gab es am Mittwochabend (15. September) einen Polizeieinsatz an einer jüdischen Einrichtung in Hagen. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort sind abgeschlossen. Es konnten vor Ort keine Hinweise auf eine Gefährdung festgestellt werden.

Die Polizei befindet sich weiterhin im stetigen Kontakt mit der betroffenen jüdischen Gemeinde.

Zusätzlich findet eine enge Abstimmung mit den weiteren jüdischen Gemeinden in NRW statt. Ziel der Polizei ist es, die Sicherheit all dieser Einrichtungen zu gewährleisten. Derzeit liegen uns keine Hinweise auf eine Gefährdung weiterer Einrichtungen vor.

