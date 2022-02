Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter belästigt Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (31.01., 01.30 Uhr) wurde eine 34-jährige Frau von einem unbekannten Mann auf dem Langen Weg belästigt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ging die Passantin zu Fuß in Richtung Carl-Miele Straße, als sich ihr der Mann in Höhe eines Möbelhauses von hinten näherte und die 34-Jährige unsittlich berührte. In einer kurzen Auseinandersetzung machte die Frau den Angaben nach lautstark auf sich aufmerksam und setzte sich vehement zur Wehr. Der Mann ließ anschließend von der 34-Jährigen ab, so dass sie davonlaufen konnte.

Beschrieben werden konnte der Täter wie folgt: Ca. 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte ein südländisches Aussehen, einen dunklen Teint und hatte ein glattrasiertes Gesicht. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Jogginganzug und dunkler Jacke. Zudem trug er eine blau-weiß gestreifte Strickmütze. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich Langer Weg oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht oder hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell