Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug

Wer kennt die Frau auf dem Foto?

Weeze (ots)

Am 11. August 2021 hatte ein Mann in Goch seine Bankkarte verloren. Bis er den Verlust bemerkte und die Karte sperren ließ, hatte eine Unbekannte am selben Tag gegen 19:40 Uhr schon versucht, an einem Geldautomaten der Volksbank auf der Kevelaerer Straße in Weeze Bargeld abzuheben. Der Versuch misslang. Die Täterin wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Das Bild ist unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/weeze-computerbetrug

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Frau machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell