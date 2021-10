Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannte zündeln in Außengastronomie

Kleve (ots)

Bereits in der Zeit von Dienstag (12.10.2021), 23:00 Uhr bis Mittwoch (13.10.2021), 11:00 Uhr setzten unbekannte Täter den Tisch einer Außengastronomie an der Straße "Opschlag" in Brand.

Die Beschädigung des Tisches durch das Feuer Tisch wurde am Mittwochvormittag vom Eigentümer der Lokalität entdeckt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell