Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Technische Beratung zum Einbruchschutz: Besuchen Sie unsere Experten auf der Baumesse

Kreis Kleve / Kalkar (ots)

Am kommenden Wochenende findet von Freitag (22. Oktober 2021) bis Sonntag (24. Oktober 2021) die Baumesse in den Messehallen des Wunderlands Kalkar statt. Wie in den vergangenen Jahren gehören auch die Experten in Sachen Einbruchschutzberatung von der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde zu den Ausstellern. Wie sichere in mein Haus gegen ungebetene Gäste? Worauf sollte ich bei Fenster und Türen achten? Norbert Franzke und KHK Jürgen Lang informieren vor Ort interessierte Bürger und Gewerbetreibende über die Möglichkeiten mechanischer und elektronischer Sicherungsmaßnahmen. Anhand verschiedener ausgestellter Exponate erläutern sie den Besuchern die Funktionsweise und einbruchhemmende Wirkung der verschiedenen Produkte. Schauen Sie einfach am Messestand vorbei! (cs)

