Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Schwarze Audi A6 beschädigt

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstagfrüh (19. Oktober 2021), 04:35 Uhr, einen schwarzen Audi A6 beschädigt, der auf der 's-Heerenberger Straße in Höhe der Hausnummer 164 am Fahrbahnrand in einer Parkbucht abgestellt war. Der Audi erlitt starke Beschädigungen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, setzte der Verursacher seinen Weg jedoch fort. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell