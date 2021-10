Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Donsbrüggen - Zwei Einbrüche am Wochenende

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Zwischen Sonntag (17.10.2021) 13:00 Uhr und Montag (18.10.2021), 09:30 Uhr kam es zu gleich zwei Einbrüchen an der Straße "Gnadenthal".

Am Sonntag hatten sich unbekannte Täter zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr Zugang zu einer Scheune an der Straße verschafft und zwei hochwertige Fahrräder entwendet.

Zwei andere Fahrräder, ein Pedelec und ein Mountainbike, wurden am Tatort zurückgelassen. Ob die beiden zurückgelassenen Räder etwas mit den Einbrüchen zu tun haben, ist bislang jedoch unklar. Die Fahrräder wurden sichergestellt.

Am Montagmorgen wurde dann ein Einbruch in eine weitere Scheune an der Straße "Gnadenthal" entdeckt. Hier hatten sich die Täter Zugang zur Scheune verschafft und dort Schränke und Schubladen durchsucht.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter handelte, ist bislang unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell