Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Fahrradfahrer stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz am Donnerstagmorgen, 14.10.2021, in Görwihl. Der 80-jährige war mit seinem Pedelec am Ortsausgang in Richtung Rotzel beim Auffahren auf den Fußgängerweg zu Fall gekommen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell