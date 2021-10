Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Tödlicher Sturz von Leiter

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 14.10.2021, ist ein 76 Jahre alter Mann in St.Blasien-Menzenschwand nach einem Sturz von der Leiter verstorben. Gegen 16:00 Uhr waren Hilferufe vernommen worden. Eine hinzueilende Nachbarin fand den schwer verletzten Mann am Fuße einer Leiter im Garten des Anwesens und verständigte sofort die Rettungskräfte. Jedoch verstarb der Mann noch an der Unglücksstelle. Er dürfte bei Baumschneidearbeiten aus großer Höhe von der Leiter gefallen sein.

