Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter erbeutet Schmuckschatulle

Reurdt (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist eine 79-Jährige am 6. Oktober 2021 Opfer eines Betrügers geworden, der sich als falscher Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und sich so Zugang zu ihrer Wohnung an der Bahnstraße verschafft hatte. Der Unbekannte klingelte gegen 12 Uhr an ihrer Tür und gab an, dass ihr Wasser aufgrund eines Rohrbruchs kurzzeitig abgestellt werden müsste. Er ließ sich anschließend von der Dame das Bad der Wohnung zeigen. Als die 79-Jährige kurz den Raum verließ, nutzte der Täter die Gelegenheit, ins Schlafzimmer zu gehen und eine Schmuckschatulle an sich zu nehmen. Anschließend rannte er aus der Wohnung. Den Diebstahl bemerkte die Dame erst einige Tage später und wandte sich schließlich an die Polizei.

Den falschen Stadtwerke-Mitarbeiter beschreibt die Dame als etwa 170cm groß mit dunklen, kurzen aber gelockten Haaren. Der Mann hatte ein indisches Äußeres und trug offenbar eine blaue Latzhose und darüber eine weitere, orange-gelbe Hose. Er sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Mann gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.

Die zuständigen Stadtwerke Kamp-Lintfort weisen in diesem Zuge ausdrücklich darauf hin, dass die Mitarbeiter des Versorgungsbetriebes nicht unangekündigt an der Haustür erscheinen und sich darüber hinaus stets ausweisen können. Sollten Sie Zweifel haben, halten Sie telefonisch Rücksprache mit den Stadtwerken, bevor Sie jemanden in Ihr Haus lassen, oder rufen Sie die Polizei. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell