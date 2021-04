Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Sonntag, 04.04.2021, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Rückwärtsausparken, gegen die Front eines geparkten Pkw der Marke Alfa Romeo. Der Pkw war auf dem Parkplatz vor der Gaststätte Krone in Bötzingen abgestellt. Nach dem Zusammenstoß klemmte der Unfallverursacher einen Zettel an die Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mit dem Zettel wollte der Unfallverursacher vermutlich den Schein erwecken die Personalien hinterlassen zu haben. Der Zettel war allerdings lediglich ein Einkaufszettel.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 91170 zu melden.

