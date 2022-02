Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Betrüger ergaunert Geld für angebliche Winterdienstleistungen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) - Ein bislang unbekannter Betrüger hat von einem bis dahin arglosen Mann Geld erbeutet. Der bislang unbekannte Täter hat an mehreren Tagen Kontakt zu dem Senior hergestellt und bei ihm an der Haustür an der Bergstraße geklingelt. Unter dem Vorwand Winterdienstleistungen durchführen zu wollen, forderte er von dem Mann Bargeld. Dieses wurde ihm ausgehändigt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 170 cm groß, 50-60 Jahre alt, kräftig gebaut und grauhaarig. Er trug einen blauen Arbeitskittel.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Betrug machen? Wer hat den Mann beobachtet und kann Hinweise zu ihm geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell