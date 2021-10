Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: 11-jähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiesloch (ots)

Ein 11-jähriger Junge wurde am Dienstagnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Junge rannte aus einem Hoftor in der Maisbacher Straße heraus auf die Straße und wurde dabei von einem vorbeifahrenden Transporter gestreift. Mit dem Verdacht, schwere Kopf- und Beinverletzungen erlitten zu haben, wurde er in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestand nach den derzeitigen Informationen nicht. Am Fahrzeug entstand geringer Schaden.

