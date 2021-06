Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Auffahrunfall vor Fußgängerüberweg

Sprockhövel (ots)

Am 18.06.2021, um 13:10 Uhr, befuhr eine 25-jährige Renault Fahrerin aus Hamm die Hauptstraße in Sprockhövel in Fahrtrichtung Wuppertal. Als sie an einem Fußgängerüberweg eine Person passieren lassen wollte, fuhr ihr eine ebenfalls 25-jährige Hagenerin mit ihrem Audi auf. Bei dem Auffahrunfall verletzten sich beide Personen leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3800 Euro.

