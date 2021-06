Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 17.06.2021, 18:00 Uhr bis 18.06.2021, 12:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter durch Hebeln an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Winzermarkstraße in das Objekt zu gelangen. Der Versuch scheiterte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200,- Euro.

