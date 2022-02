Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall am Nordring zwischen Lkw und Radfahrerin

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochmittag (02.02., 11.30 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich des Nordrings/ Brockhäger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigen Lkw-Fahrer und einer 66-jährigen Radfahrerin.

Zuvor befuhr der Lkw-Fahrer aus Bad Oeynhausen mit einer Sattelzugmaschine den Nordring in Richtung Rheda-Wiedenbrück und beabsichtigte nach rechts in die Brockhäger Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr die Gütersloherin mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg des Nordrings in gleiche Richtung, um in der Folge die Brockhäger Straße in Richtung Wiedenbrück zu queren. Bei dem Abbiegeversuch des Lkw-Fahrers kam es anschließend zur Kollision, bei welcher die Radfahrerin am Hinterrad touchiert wurde. Die 66-Jährige verlor die Kontrolle, stürzte und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte die Radfahrerin anschließend zur stationären Aufnahme in ein Gütersloher Krankenhaus. Die Brockhäger Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Blankenhagen gesperrt.

