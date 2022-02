Polizei Gütersloh

POL-GT: 34-jähriger Mann droht mit Messer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagnachmittag (06.02., 16.50 Uhr) betrat ein 34-jähriger Mann eine Tankstelle an der Verler Straße und forderte Zigarettenstangen. Zudem nahm er Getränke aus dem Verkaufsraum an sich. Anstatt zu bezahlen, verließ der Gütersloher das Tankstellengebäude. Als er von einem Zeugen angesprochen worden ist, drohte er mit einem Messer, welches er vor seinen Körper in Richtung des Zeugen hielt. Anschließend ging er davon. Wenige Zeit später wurde er durch unterdessen hinzugerufenen Polizisten in der näheren Umgebung angetroffen. Das Messer und das Diebesgut wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet worden.

