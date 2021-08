Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit hohem Sachschaden

Hambühren (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden ereignete sich am frühen Freitagmorgen im Oldauer Heuweg.

Gegen 0:20 Uhr war ein 19 Jahre alter Autofahrer mit seinem Audi im Oldauer Heuweg unterwegs, zur gleichen Zeit wollte ein 30 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford rückwärts sein Grundstück verlassen. In der Folge stießen beide Fahrzeuge so heftig zusammen, dass sie in den Zäunen der benachbarten Grundstücke landeten. Zwei weitere geparkte Fahrzeuge wurden durch herumfliegende Glassplitter und Fahrzeugteile in Mitleidenschaft gezogen.

Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. An den Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf knapp 60.000 Euro geschätzt.

