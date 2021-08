Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Celle (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr, hatte eine 46-jährige Autofahrerin ihren schwarzen BMW (1er) in der ersten Parkbox, am linken Fahrbahnrand Straße "Markt", abgestellt. Als die Frau das Auto wieder benutzen wollte, stellte sie erhebliche Schrammen und Beulen an der rechten Fahrzeugseite ihres BMW fest. Der Schaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen.

Die Beschädigungen könnten beim Rangieren oder Vorbeifahren entstanden sein. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Celle, Tel.: (05141) 277215, entgegen.

