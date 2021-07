Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall im Kreisverkehr (19.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 12 Uhr auf einem Kreisverkehr auf der Neckarstraße. Eine 85-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr, von der Neckarstraße kommend, in einen Kreisverkehr ein und übersah eine 39-Jährige, die sich mit einem Skoda bereits darin befand und in die Wannenstraße ausfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei am Auto der Unfallverursacherin rund 7.000 Euro Blechschaden entstand. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell