Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ausgelöste Heimrauchmelder durch angebranntes Essen

Bild-Infos

Download

Mönchgladbach-Neuwerk, 01.05.2021, 03:37Uhr, Compesstraße (ots)

In der Nacht zum 01. Mai alarmierten die Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der Compesstraße die Feuerwehr Mönchengladbach. Sie hörten mitten in der Nacht die ausgelösten Heimrauchmelder aus der Nachbarwohnung, in der noch Licht brannte. Klopfen und Klingen der Nachbarn blieb zuvor ungehört und so musste die Feuerwehr sich Zugang zur Wohnung verschaffen. Angebranntes Essen hatte die gesamte Wohnung so stark verraucht, dass der Bewohner durch den Notarzt noch an der Einsatzstelle untersucht werden musste. Mit einem Belüftungsgerät wurde die Wohnung wieder rauchfrei gemacht, sodass der Mieter nach dem Feuerwehreinsatz unverletzt zurück in seine Wohnung konnte.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache 1 (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 2 (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell