FW-MG: Papiermüll entzündet sich in Müllfahrzeug

Mönchengladbach-Bungt, 28.04.2021, 09:04 Uhr, Peter-Krall-Straße (ots)

Am Mittwochmorgen erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf, dass es zu einer Rauchentwicklung aus einem Müllfahrzeug auf der Peter-Krall-Straße gekommen ist. Die Besatzung des Müllfahrzeuges reagierte vorbildlich und steuerte unverzüglich eine Freifläche an und entlud das Müllfahrzeug bereits vor Eintreffen der Feuerwehr. Durch diese Maßnahme wurde eine Beschädigung des Müllfahrzeuges verhindert und die Gefahr der Brandausbreitung minimiert. Durch die Feuerwehr wurde der Papiermüll auseinander gezogen und der Brandherd abgelöscht. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Papiermüll mittels eines Radladers in einen Container umgeladen und der fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

