Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei PKW

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach, BAB A52, 21.04.2021, 19:41 Uhr, FR Roermond, AS MG-Nord (ots)

Auf der BAB A52 in Fahrtrichtung Roermond, kurz vor der Ausfahrt MG-Nord, kam es am gestrigen Abend zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein PKW schwer beschädigt, nachdem der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und in die Leitplanke fuhr. Der Wagen kam auf der rechten Spur zum Stehen. Ein weiterer Wagen wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrzeuge waren mit nur einer Person besetzt. Einer der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Die Feuerwehrkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den auf der Überholspur weiter rollenden Verkehr bis zum Eintreffen der Polizei ab. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemittel abgestreut und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen und Schmutz befreit. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei für weitere Maßnahmen übergeben.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen der Technik- und Logistikabteilung (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell