Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Räuberischer Diebstahl eines Mofa-Rollers in der Celler Innenstadt

Celle (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 18:30 Uhr, kam es zum Diebstahl eines blauen Mofa-Rollers der Marke Piaggio, Typ ZAP. Der unbekannte Täter war am Robert-Meyer-Platz gerade dabei sich seinen mitgebrachten Helm aufzusetzen und sich mit dem Zweirad aus dem Staub zu machen, als der Eigentümer hinzukam. Der 42-Jährige versuchte noch durch Rufe und Festhalten den Dieb an seinem Vorhaben zu hindern, jedoch erfolglos. Der Täter gab Gas und der 42-Jährige kam in der Folge zu Fall. Auch die weitere Verfolgung zu Fuß verlief erfolglos, so dass dem Dieb letztendlich die Flucht mit dem Roller gelang.

Der Täter habe ein süd-osteuropäisches Aussehen gehabt. Er sei zwischen 18 und 20 Jahre alt und schwarzhaarig gewesen. Zudem habe er einen schwarzen Helm getragen sowie eine weiße Jacke getragen, die an den Schultern mit blau, rot, grünen Streifen abgesetzt gewesen sei.

Hinweise zum Täter bzw. zum Verbleib des Mofa-Rollers werden von der Polizei Celle unter der Rufnummer (05141) 277215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell