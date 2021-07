Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Unbekannter beschädigt geparktes Mercedes - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Bereits am Montag, 28.06.2021 beschädigte ein unbekannter Täter im Stadtteil Kirchheim einen geparkten Mercedes. Das Mercedes E 63 AMG wurde gegen 15.25 Uhr unbeschädigt am Fahrbahnrand der Bürgerstraße abgestellt. Als der Fahrer wenige Minuten später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen durchgezogenen tiefen Kratzer entlang der gesamten Beifahrerseite fest. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, denen das Fahrzeug am 28.06.2021, in der Zeit zwischen 15.25 Uhr und 15.30 Uhr in der Bürgerstraße aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise zur Tat und dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

