Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrunkene im Vorgarten

Werdohl (ots)

Bereits am 23.12.2021, gegen 23:09 Uhr, meldete ein Werdohler zwei erheblich betrunkene Personen in der Straße Kettling. Eine männliche Person lag bereits im Garten, der andere übergab sich fortlaufend über das Gartentor und beschädigte diverse Gegenstände im Vorgarten. Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich einer der Männer sehr aggressiv und uneinsichtig. Zunächst beleidigte er die eingesetzte Polizeibeamtin, dann zückte er ein Taschenmesser, jedoch ohne die Klinge auch auszufahren. Der 25-jährige Lüdenscheider wurde daraufhin von den Polizisten in Gewahrsam genommen, dabei wehrte er sich jedoch und beleidigte die Beamten fortlaufend. Das half ihm jedoch nicht, die anschließende Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam in Iserlohn. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. (becks)

