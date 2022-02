Polizei Gütersloh

POL-GT: 81-jähriger Mann verstorben - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Sonntag (06.02.) wurde die Polizei Gütersloh über einen verstorbenen Mann in Rheda-Wiedenbrück informiert. Wie sich im Laufe der ersten Ermittlungen herausstellte, könnte ein vorausgegangener Fahrradsturz des 81-jährigen Mannes ursächlich für sein Versterben im häuslichen Umfeld am 06.02. sein.

Der Rheda-Wiedenbrücker war bereits am Dienstag (01.02.) oder ein paar Tage zuvor zur Tageszeit vor dem Bahnhof in Rheda von seinem Rad gestürzt. Nachdem er eigenständig nach Hause ging, berichtete er einige Zeit später von dem Sturz.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem möglichen Unfallgeschehen machen? Wer hat einen Fahrradsturz auf vor dem Bahnhofsgelände beobachtet? Dieser soll sich auf einer weiß angestrichenen Fläche geschehen sein. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell