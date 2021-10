Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Münchheide: Pkw brennt völlig aus - Zeugen gesucht

Willich-Münchheide (ots)

Am späten Montagabend ist ein Pkw auf dem Siemensring in Willich völlig ausgebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 22.15 Uhr alarmiert, Da stand der Wagen, ein Citroen, bereits in Flammen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise: Gibt es Zeugen, die den Brandausbruch beobachtet haben? Auch andere verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (910)

