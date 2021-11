Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand eines Saunaclubs

Brüggen (ots)

Am Sonntag gegen 00.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Brüggen auf dem Heidweg gerufen. Bei Eintreffen stand der dortige Saunaclub "Golden Time" bereits in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen ist der Club geschlossen, so dass sich keine Person im Gebäude befand. Das Objekt befindet sich in Alleinlage, eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand somit nicht. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit annähernd 90 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zur Brandursache dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. /UR (985)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell