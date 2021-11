Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Reihenhaus

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 20:55 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter am Freitag, 19.11.2021 durch Aufhebeln der Hauseingangstür in ein Reihenhaus auf der Bachstraße in Viersen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Zur Tatbeute können zur Zeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige und Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /tg (984)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell