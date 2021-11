Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Neersen: Tageswohnungseinbrecher stehlen Schmuck

Viersen/Neersen (ots)

Durch das Aufhebeln der Balkontür gelang es Unbekannten, am gestrigen Donnerstag zwischen 16.45 und 22.45 Uhr in eine Wohnung eines Hauses auf der Dülkener Straße in Viersen einzubrechen. Der oder die Täter stahlen unter anderem Schmuck. In der Zeit zwischen 17.00 und 17.50 brachen am Donnerstag Unbekannte in ein Haus auf der Bernhard-Hüser-Straße in Willich-Neersen ein. Hier hebelten die Täter die Terrassentür auf. Schränke und Schubladen wurden durchsucht. Auch hier hatten es die Einbrecher auf Schmuck abgesehen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet in beiden Fällen um Hinweise auf Tatverdächtige über die zentrale Rufnummer der Polizei Viersen 02162/377-0. /wg (985)

