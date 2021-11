Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Schuleinbrecher stehlen Elektrogeräte

Kempen (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen stellte der Hausmeister des Luise-von-Duisberg-Gymnasiums auf der Berliner Allee in Kempen den Einbruch in die Aula des Gymnasiums fest. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt und stahlen aus der Aula unter anderem ein größeres Mischpult. Es ist zu vermuten, dass die Einbrecher die Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen dem 11. und dem 17. November. Das Kriminalkommissariat 2 führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (982)

