POL-MR: Versuchter Einbruch in Erksdorf + 2 Sachbeschädigungen in Neustadt + Ergebnisse von Verkehrskontrollen der Polizei

Erksdorf - Tür hielt dicht - Einbruch gescheitert

Die Sicherheit der Eingangstür eines Einfamilienhauses reichte aus und verhinderte ein Eindringen eines Einbrechers. Durch den Versuch, die Tür aufzuhebeln entstand lediglich ein leichter Sachschaden. Der versuchte Einbruch im Buchenweg war zwischen 08 Uhr am Freitag und 18.30 Uhr am Sonntag 24. Oktober. Wer hat in dieser Zeit im Buchenweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat fremde Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wem ist Ungewöhnliches aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Sachbeschädigung am Junker-Hansen-Turm

Bereits zwischen Freitag, 08. und Sonntag, 10. Oktober kam es am Junker-Hansen-Turm zu einer Sachbeschädigung. Durch das Durchtrennen des Blitzableiters und Herausreißen zweier Schellen aus dem Mauerwerk entstand an dem historischen Wahrzeichen der Stadt Neustadt ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dieser gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Wer kann sich an Vorkommnisse innerhalb der angegebenen Tatzeit rund um den Turm erinnern? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Neustadt - Sachbeschädigung am Waldkindergarten

Zwischen Freitag, 08. und Montag, 11. Oktober verursachten noch unbekannte Täter am Waldkindergarten Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Scheibe der Toilette war zerbrochen, das aus Holzstämmen hergerichtete "Waldsofa" wurde zusammengeschoben, angezündet und damit zerstört und letztlich leerte man ebenfalls auf dem Vorplatz des Bauwagens einen Feuerlöscher aus. Den Ermittlungen zufolge war der Feuerlöscher aus dem Zelt des beim Junker-Hansen-Turm gastierenden Zirkus gestohlenen. Das gesamte Geschehen wirkte sich noch auf den Bauwagen auf der Lichtung aus und verursachte zusätzliche Kosten für die notwendigen Reinigungsarbeiten. Wer hat an dem Wochenende am Bauwagen und auf dem Vorplatz des Waldkindergartens Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen könnten? Wer kann sachdienliche Hinwiese zu den Geschehnissen geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder dem Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936 in Verbindung zu setzen.

Ostkreis - Verkehrskontrollen der Polizei

41 Autofahrer fuhren zu schnell, vier telefonierten am Steuer und vier weitere hatten den Gurt nicht angelegt. Das ist das Ergebnis der Polizeikontrollen am Montag, 25. Oktober, zwischen 08.30 und 15 Uhr, in der Waldstraße und in der Niederrheinischen Straß ein Stadtallendorf. Bei den Verstößen gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit handelte es sich ausnahmslos um Ordnungswidrigkeiten, welche die Polizei mit einem Verwarnungsgeld ahnden konnte.

