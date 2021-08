Polizei Gütersloh

POL-GT: 25-Jähriger droht mit abgebrochener Flasche

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - In der Nacht zu Samstag (07.08., 00.30 Uhr) wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung vor dem Bahnhof informiert.

Zuvor soll ein 25-jähriger Mann dabei ertappt worden sein, als er beabsichtigte ein abgeschlossenes Fahrrad an der Bahnhofstraße zu klauen. Als dessen Besitzer ihn ansprach, drohte er daraufhin mit einer abgebrochenen Glasflasche und flüchtete samt Fahrrad durch den Bahnhof in einen Zug. Aus diesem konnte er noch am Bahnhof durch Polizeibeamte herausgeholt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es handelt sich um ein schwarz-braunes Rad des Herstellers Btwin.

Der 25-jährige alkoholisierte Mann aus Borgentreich verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Besitzer des Rads geben? Dieser machte im Zuge der Anzeigenaufnahme nicht auf sich aufmerksam. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

