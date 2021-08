Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FN)- Am 06.08.2021 um 17:08 Uhr kam es in Gütersloh auf der Strasse "Hellweg" in Höhe Haus- Nr. 241 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom Unfallort. Nach Angaben von Zeugen hat ein grauer PKW mit Anhänger einen auf dem Hellweg geparkten PKW Audi im vorbeifahren touchiert und an der gesamten Fahrerseite erheblich beschädigt. Nach dem Vorfall hat sich der graue PKW mit Anhänger mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit in Richtung Wöstmannsweg / Heidewaldstrasse entfernt, ohne sich den entstandenen Schaden und eine Schadensregulierung zu kümmern. Nach Zeugenangaben könnte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen Mazda 323 in grau gehandelt haben. Dieser müsste an der Beifahrerseite unfallbedingt ebenfalls beschädigt sein.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall oder den flüchtigen PKW mit Anhänger während oder nach dem Unfall beobachtet haben. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/ 869-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

