Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstag gegen 08.00 Uhr fuhr eine 40-jährige Pedelecfahrerin aus Lobberich auf der Mühlenstraße in Richtung Reinersstraße. An der dortigen Einmündung, an der rechts vor links gilt, missachtete sie möglicherweise die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Dessen Fahrer, ein 52-jähriger Lobbericher, bog von der Reinersstraße nach links in den Mühlenweg ab. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (979)

