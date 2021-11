Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Vandalismus an Gesamtschule - Kripo sucht Zeugen

Viersen-Rahser (ots)

Am 15. November beschädigten Unbekannte gegen 21.00 Uhr mehrere Scheiben an der Gesamtschule auf der Rahserstraße in Viersen. Anschließend verschafften sie sich Zugang zum Gebäude und warfen Gegenstände auf die Grünfläche. Die beiden männlichen Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Freiheitsstraße. Beide Männer sind ca. 1,80 Meter groß, einer war dunkel, der zweite hell bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf die Unbekannten über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (976)

